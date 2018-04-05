АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Ученые: Трубы из гробницы Тутанхамона могли выключать свет и вызывать войны

Когда в 1922 г британский ученый Говард Картер обнаружил в гробнице Тутанхамона две длинные трубы, коллеги не придали находке большого значения. Однако потом стало известно, что эти артефакты могли выключать свет и вызвать войны.

Один предмет был сделан из серебра и дерева, а для изготовления второго аналога использовалась бронза или медь. Они стали самыми древними раритетами египетской цивилизации, сохранившиеся в целом виде, но исследования труб никто не проводил до событий 1939 г. Тогда бронзовое чудо, молчавшее 3000 лет, впервые зазвучало на концерте в музее Каира. Его транслировало радио ВВС для 150 млн слушателей.

Ученые: Трубы из гробницы Тутанхамона могли выключать свет и вызывать войны


Однако перед выступлением внезапно отключилось электричество, после чего музыканты продолжили играть при свечах. Через несколько месяцев началась война, а дальше новые попытки приводили к аналогичным результатам. В 60-х годах началось столкновение между арабами и израильтянами, затем возник конфликт в Персидском заливе, а дальше произошла революция в Египте. Последний раз труба показала свои возможности в 2011 г, но потом грабители украли ее из хранилища, только потом вернули проклятый предмет на место.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исследователи идентифицировали клетки, которые
ASUS расширила линейку ROG новым компактным
Российские космонавты смогут на МКС тренироваться
Презентация Huawei Honor 10 AI состоится 15 мая
Компания Jaguar добавит в названия спорткаров
Российские учёные разрабатывают "правила
Корейские сотрудники Минздрава предупредили
Учёные: Имплантация пигментного слоя сетчатки
Новое поколение Toyota 86 представят в 2021 году
Ученые: Трубы из гробницы Тутанхамона могли
Проект «Кортеж»: Представлены снимки разбитого на
Ольга Жарикова до сих пор не простила обстригшего
Начались предзаказы смартфона Vernee M6
Джордано Бруно сожгли на костре из-за разговоров
Виталине Цымбалюк-Романовской пришлось вернуть
Учёные: Жители США разучились писать букву "g"
Индонезийские школьники были напуганы видом НЛО
TVR показал спортивный прототип для «Ле-Мана»
Проекту Глюкоза исполнится 15 лет
Ольга Бузова случайно показала любовника в эфире
Жители Гавайев были испуганы появлением
Папарацци сняли свидание Меган Фокс с Брайаном
Новый фургон Opel Vivaro построят на платформе
СМИ: Анджелина Джоли может разрушить семейную
Миссия “Апполон-20” должна была воссоздать лунные
Арнольд Шварценеггер рассказал о своих эмоциях
Презентация смартфона Moto G6 пройдёт 19 апреля
Во время войны американская армия атаковала НЛО
Движущийся под Солнцем огромный объект может быть
Зрители считают, что «Дом-2» существует за счет
Просмотреть все новости