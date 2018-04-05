Ученые: Трубы из гробницы Тутанхамона могли выключать свет и вызывать войны

Один предмет был сделан из серебра и дерева, а для изготовления второго аналога использовалась бронза или медь. Они стали самыми древними раритетами египетской цивилизации, сохранившиеся в целом виде, но исследования труб никто не проводил до событий 1939 г. Тогда бронзовое чудо, молчавшее 3000 лет, впервые зазвучало на концерте в музее Каира. Его транслировало радио ВВС для 150 млн слушателей.Однако перед выступлением внезапно отключилось электричество, после чего музыканты продолжили играть при свечах. Через несколько месяцев началась война, а дальше новые попытки приводили к аналогичным результатам. В 60-х годах началось столкновение между арабами и израильтянами, затем возник конфликт в Персидском заливе, а дальше произошла революция в Египте. Последний раз труба показала свои возможности в 2011 г, но потом грабители украли ее из хранилища, только потом вернули проклятый предмет на место.