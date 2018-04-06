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Koenigsegg завершил выпуск гиперкара-рекордсмена Agera RS

Шведская компания Koenigsegg завершила выпуск гиперкара Agera RS. Этот автомобиль стал 5-кратным рекордсменом среди серийных машин по максимальной скорости, а также отличается самой быстрой ездой по дорогам общего пользования.

Koenigsegg завершил выпуск гиперкара-рекордсмена Agera RS


Шведские разработчики выпустили гиперкар Koenigsegg Agera RS лимитированным тиражом в количестве 25 единиц. Сборка последнего автомобиля завершилась несколько дней назад, его вручили клиенту взамен поврежденной машине Agera RS Gryphon.

Линейка Agera будет считаться полностью завершенной после того, как соберут два автомобиля прощальной серии Final Edition. После чего шведские разработчики начнут собирать супергибрид Koenigsegg Regera.

В подкапотном пространстве гиперкара Koenigsegg Agera RS установлен силовой агрегат V8 с двойным турбонаддувом ёмкостью 5,0 литра. В стандартном варианте производительность двигателя составляет 1 176 лошадиных сил при крутящем моменте 1 280 Нм, а с пакетом доработок мощность увеличивается до 1 360 «лошадей» при крутящем моменте 1 371 Нм.
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Добавил: Алина Сегодня, 03:30
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