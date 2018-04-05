Во время войны американская армия атаковала НЛО рядом с Лос-Анджелесом
Исследователь Джейсон Гливес в своей книги раскрыл секретную операцию американской армии во время войны. Тогда она атаковала НЛО рядом с Лос-Анджелесом.
Объект, имеющий внушительные размеры, появился в этом месте внезапно. Инцидент произошел в 1941 г, когда военные быстро отреагировали на визит неизвестного противника и выпустили в него 1400 снарядов из орудий. Однако НЛО остался без малейших повреждений, но было разрушено 5 зданий и погибли мирные жители.
Артиллеристы решили сделать несколько попыток сбить корабль пришельцев, однако их усилия не привели к желаемому результату. Гуманоиды устали показывать возможности своих технологий землянам, так что просто решили набрать большую скорость и скрыться за облаками, больше не появляясь перед глазами военных.
Объект, имеющий внушительные размеры, появился в этом месте внезапно. Инцидент произошел в 1941 г, когда военные быстро отреагировали на визит неизвестного противника и выпустили в него 1400 снарядов из орудий. Однако НЛО остался без малейших повреждений, но было разрушено 5 зданий и погибли мирные жители.
Артиллеристы решили сделать несколько попыток сбить корабль пришельцев, однако их усилия не привели к желаемому результату. Гуманоиды устали показывать возможности своих технологий землянам, так что просто решили набрать большую скорость и скрыться за облаками, больше не появляясь перед глазами военных.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:55