Представлены новые игровые ноутбуки ASUS ROG Strix Hero Edition и Strix SCAR Edition

Объем оперативной памяти в таких ноутбуках может достигать 32 Гб, при этом используются платы типа DDR4-2666. Линейка ROG Strix SCAR Edition предлагает 17,3 и 15,6-дюймовые решения со стандартом качества изображения 1920 × 1080 точек. В первом случае используется видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Гб, а во втором GeForce GTX 1050 Ti 4 Гб.Модель ROG Strix Hero Edition обзавелась 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и графическим ускорителем GeForce GTX 1050 Ti.В ROG Strix SCAR Edition есть место для накопителей стандарта M.2 NVMe PCIe и 2,5-дюйма, а ROG Strix Hero Edition предлагает только один порт для модуля М.2. Помимо этого каждый компьютер оснащен портами USB 3.1 Gen 2 Type-C, USB 3.0 Gen 1, USB 2.0, mini DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а также модемами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1.Все программные операции выполняются в среде Windows 10 Pro.