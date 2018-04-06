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Представлены новые игровые ноутбуки ASUS ROG Strix Hero Edition и Strix SCAR Edition

Поклонники компьютерных игр в скором времени получат возможность приобрести новые игровые ноутбуки ASUS ROG Strix Hero Edition и Strix SCAR Edition. Устройства оснащены процессорами Core i5-8300H и Core i7-8750H, выполненными на основе архитектуры Coffee Lake-H.

Представлены новые игровые ноутбуки ASUS ROG Strix Hero Edition и Strix SCAR Edition


Объем оперативной памяти в таких ноутбуках может достигать 32 Гб, при этом используются платы типа DDR4-2666. Линейка ROG Strix SCAR Edition предлагает 17,3 и 15,6-дюймовые решения со стандартом качества изображения 1920 × 1080 точек. В первом случае используется видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Гб, а во втором GeForce GTX 1050 Ti 4 Гб.

Модель ROG Strix Hero Edition обзавелась 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и графическим ускорителем GeForce GTX 1050 Ti.
В ROG Strix SCAR Edition есть место для накопителей стандарта M.2 NVMe PCIe и 2,5-дюйма, а ROG Strix Hero Edition предлагает только один порт для модуля М.2. Помимо этого каждый компьютер оснащен портами USB 3.1 Gen 2 Type-C, USB 3.0 Gen 1, USB 2.0, mini DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а также модемами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1.

Все программные операции выполняются в среде Windows 10 Pro.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:30
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