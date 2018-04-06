В России подорожал пикап Toyota Hilux

После наценки стандартная комплектация пикапа Toyota Hilux для россиян будет предложена по цене 2 161 000 рублей, а стоимость «топовой» версии составит 2 636 000 рублей.Из представленных в России пикапов, Toyota Hilux имеет максимальную остаточную стоимость. В России за первые два месяца текущего года было продано 445 единиц новых пикапов Toyota Hilux.Для некоторых азиатских стран пикап Toyota Hilux был обновлён. У автомобиля появилась увеличенная 6-угольная решётка радиатора, модернизированные противотуманки и переработанные бамперы. В салоне автомобиля установили многофункциональное рулевое колесо, современную мультимедийную систему, а также здесь появились более качественные материалы отделки. При этом техническая составляющая осталась прежней.