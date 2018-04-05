Галкина высмеивают за то, что он «донашивает» одежду Киркорова

В Сети появился увлекательный фотоколлаж, на котором чётко видно, что и Максим Галкин и Филипп Киркоров в своё время носили одинаковые футболки. Увиденное натолкнуло интернет-пользователей на мысль, что Примадонна всех своих мужей одевала одинаково.Кто-то даже пошутил на тему того, что это своеобразная униформа для каждого избранника Аллы Пугачёвой. Стоит отметить, что сходство в верхней одежде пародиста и по-короля действительно очевидное, а потому Галкина уже высмеивают за то, что он якобы «донашивает» футболку Киркорова.