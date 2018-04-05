Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фото подарка от поклонников

В сюжете была показана кукла с лицом исполнителя, которая держит на руках наследника, а рядом сидит его преданная собака. Такой необычный сюрприз порадовал людей, отметивших, что игрушка напоминает живых лиц. Им понравился сын Сергея Лазарева Никита, который показывает свой палец, так что фанаты написали много лестных слов в его адрес.Пользователи сетей тоже оценили подарок и стали шутить, упомянув о сходстве артиста с Димой Биланом. Они пожелали знаменитости хорошего настроения и дальнейших творческих успехов, а также поблагодарили за доставленное удовольствие.