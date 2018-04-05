В Сети критикуют Максима Фадеева из-за схожести его хитов с песнями Бузовой

Пользователи Сети, которые мели возможность услышать новый сингл от Максима Фадеева, считают, что музыкальный продюсер уже не имеет своих собственных, свежих идей. Большинство слушателей и вовсе обвинили его в абсолютном копировании стиля Ольги Бузовой, ведь не только музыка, но даже однотипные слова, периодически повторяющиеся по кругу, тоже являются особенностью выступлений ведущей «Дома-2».На подобные обвинения сам Максим Фадеев пока никак не ответил, но перед этим заявлял, что ребрендинг его продюсерского центра подразумевает под собой не только смену названия, но также кардинальные изменения в выпускаемой музыке.