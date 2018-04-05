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Начались предзаказы смартфона Vernee M6

Компания Vernee развернула кампанию по приему предзаказов на смартфон Vernee M6, который обойдется пользователям в 129,99 долларов. С 3 по 9 апреля первые пять покупателей смогут приобрести устройство за 99,99 долларов.

Начались предзаказы смартфона Vernee M6


Vernee M6 имеет полноразмерный экран с диагональю 5,7 дюйма. Корпус новинки очень тонкий, при этом выполнен из металла. В аппаратной основе работает процессор с восемью ядрами. Модуль оперативной памяти предлагает 4 Гб свободного пространства, а на встроенном накопителе будет доступно 64 Гб. Также последний показатель можно будет увеличить с помощью карты памяти до 128 Гб.

Vernee M6 оснащен двойной основной камерой с датчиками на 16 Мп и фронтальным модулем с разрешением 13 Мп. Селфи-камера предлагает опцию Smart Beauty 2.0, которая улучшает качество снимков. В качестве операционной системы представлена платформа Android 7.0.
За автономность девайса ответит аккумулятор с емкостью 3 тысячи мАч.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:05
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