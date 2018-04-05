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Проекту Глюкоза исполнится 15 лет

Тридцатиоднолетняя Наталья Чистякова-Ионова, более популярная как Глюкоза, в данное время готовится отмечать юбилей. Под покровительством музыкального продюсера Максима Фадеева в этом году музыкальной карьере певицы исполнится пятнадцать лет.

Проекту Глюкоза исполнится 15 лет


Наталья Чистякова-Ионова в своём микроблоге Instagram обнародовала новый пост, в котором сообщила, что в нынешнем году проекту Глюк’oZa исполняется пятнадцать лет. По словам певицы, она просто в шоке, с какой скоростью пролетели эти годы. Также исполнительница песен добавила, что за это время она приобрела много опыта и воспоминаний, при этом не счесть, сколько ещё произойдёт впереди. Пост знаменитости в течение двух часов собрал около 22 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 80 восхитительных комментариев.

Проекту Глюкоза исполнится 15 лет


Когда Глюкоза появилась на эстраде, всем было интересно кто скрывается за нарисованной девочкой с доберманом и хвостиками. Только через несколько лет Наталья Ионова предстала перед зрителями.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:35
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