Проекту Глюкоза исполнится 15 лет

Наталья Чистякова-Ионова в своём микроблоге Instagram обнародовала новый пост, в котором сообщила, что в нынешнем году проекту Глюк’oZa исполняется пятнадцать лет. По словам певицы, она просто в шоке, с какой скоростью пролетели эти годы. Также исполнительница песен добавила, что за это время она приобрела много опыта и воспоминаний, при этом не счесть, сколько ещё произойдёт впереди. Пост знаменитости в течение двух часов собрал около 22 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 80 восхитительных комментариев.Когда Глюкоза появилась на эстраде, всем было интересно кто скрывается за нарисованной девочкой с доберманом и хвостиками. Только через несколько лет Наталья Ионова предстала перед зрителями.