АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

СМИ: Анджелина Джоли может разрушить семейную жизнь Итана Хоука

Журналисты выяснили, что актриса перестала переживать по поводу развода с Брэдом Питтом. Анджелина Джоли может разрушить семейную жизнь Итана Хоука, предавшись совместным воспоминаниям с коллегой.

Звезды 15 лет назад снимались в картине “Забирая жизни”, а сейчас решили пересмотреть свои любовные сцены. Артистка призналась друзьям, что получает сообщения от Итана Хоука, а также пара часто встречается. Вот только актер имеет супругу и двух дочерей, которым не нравится дружба отца с Анджелиной Джоли. Пока они не пересекли черту, однако мужчина восхищается сексуальной красавицей и засыпает ее комплиментами.

СМИ: Анджелина Джоли может разрушить семейную жизнь Итана Хоука


Пользователи сетей негативно отреагировали на такое сообщение, отметив, что знаменитость может разрушить чужую жизнь во имя своей страсти. Они назвали артистку настоящей змеей и человеком, имеющим нестабильную психику. Пока все считают, что этот человек просто стал жертвой красавицы, решившей таким образом отомстить своему бывшему избраннику.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Проект «Кортеж»: Представлены снимки разбитого на
Ольга Жарикова до сих пор не простила обстригшего
Начались предзаказы смартфона Vernee M6
Джордано Бруно сожгли на костре из-за разговоров
Виталине Цымбалюк-Романовской пришлось вернуть
Учёные: Жители США разучились писать букву "g"
Индонезийские школьники были напуганы видом НЛО
TVR показал спортивный прототип для «Ле-Мана»
Проекту Глюкоза исполнится 15 лет
Ольга Бузова случайно показала любовника в эфире
Жители Гавайев были испуганы появлением
Папарацци сняли свидание Меган Фокс с Брайаном
Новый фургон Opel Vivaro построят на платформе
СМИ: Анджелина Джоли может разрушить семейную
Миссия “Апполон-20” должна была воссоздать лунные
Арнольд Шварценеггер рассказал о своих эмоциях
Презентация смартфона Moto G6 пройдёт 19 апреля
Во время войны американская армия атаковала НЛО
Движущийся под Солнцем огромный объект может быть
Зрители считают, что «Дом-2» существует за счет
Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фото
Британские ученые обнаружили часть скелета
Компания Lexus отзывает автомобили в России из-за
Люди должны мыть руки на протяжении 20 секунд -
Ученые: У рыб и рептилий были найдены 200 новых
В Facebook заявили о получении Cambridge
После слухов о разрыве отношений рэпер Тимати с
Insomniac назвала дату выхода игры Spider-Man для
Советские астронавты во время полетов
Компания Lenovo распустила мобильное
Просмотреть все новости