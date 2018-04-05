СМИ: Анджелина Джоли может разрушить семейную жизнь Итана Хоука

Звезды 15 лет назад снимались в картине “Забирая жизни”, а сейчас решили пересмотреть свои любовные сцены. Артистка призналась друзьям, что получает сообщения от Итана Хоука, а также пара часто встречается. Вот только актер имеет супругу и двух дочерей, которым не нравится дружба отца с Анджелиной Джоли. Пока они не пересекли черту, однако мужчина восхищается сексуальной красавицей и засыпает ее комплиментами.Пользователи сетей негативно отреагировали на такое сообщение, отметив, что знаменитость может разрушить чужую жизнь во имя своей страсти. Они назвали артистку настоящей змеей и человеком, имеющим нестабильную психику. Пока все считают, что этот человек просто стал жертвой красавицы, решившей таким образом отомстить своему бывшему избраннику.