Папарацци сняли свидание Меган Фокс с Брайаном Остин Грином на Гавайях
Меган Фокс, являющаяся голливудской актрисой, около четырнадцати лет живёт вместе с актёром Брайаном Остин Грином. Недавно папарацци удалось снять пару на романтическом пляжном свидании на Гавайях.
Невзирая на длительные отношения, Фокс и Грин ведут себя, будто подростки. Пара сейчас отдыхает на Гавайях, где на пляже устроили романтическое свидание. На снимках запечатлено как влюбленные постоянно нежно обнимались, а также целовали друг друга. Также супруги, обмазываясь солнцезащитным кремом, дурачились на песке.
Брайан надел удлиненные шорты, при этом на его теле видны многочисленные татуировки. Меган облачилась в полосатый купальный костюм, подчеркивающий все достоинства её подтянутой идеальной фигуры. Поклонники посредством соцсетей пристально следят за знаменитостями. Также фанаты отмечают, что пара прекрасно смотрится, при этом они являются идеальными супругами.
Невзирая на длительные отношения, Фокс и Грин ведут себя, будто подростки. Пара сейчас отдыхает на Гавайях, где на пляже устроили романтическое свидание. На снимках запечатлено как влюбленные постоянно нежно обнимались, а также целовали друг друга. Также супруги, обмазываясь солнцезащитным кремом, дурачились на песке.
Брайан надел удлиненные шорты, при этом на его теле видны многочисленные татуировки. Меган облачилась в полосатый купальный костюм, подчеркивающий все достоинства её подтянутой идеальной фигуры. Поклонники посредством соцсетей пристально следят за знаменитостями. Также фанаты отмечают, что пара прекрасно смотрится, при этом они являются идеальными супругами.