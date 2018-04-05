Папарацци сняли свидание Меган Фокс с Брайаном Остин Грином на Гавайях

Невзирая на длительные отношения, Фокс и Грин ведут себя, будто подростки. Пара сейчас отдыхает на Гавайях, где на пляже устроили романтическое свидание. На снимках запечатлено как влюбленные постоянно нежно обнимались, а также целовали друг друга. Также супруги, обмазываясь солнцезащитным кремом, дурачились на песке.Брайан надел удлиненные шорты, при этом на его теле видны многочисленные татуировки. Меган облачилась в полосатый купальный костюм, подчеркивающий все достоинства её подтянутой идеальной фигуры. Поклонники посредством соцсетей пристально следят за знаменитостями. Также фанаты отмечают, что пара прекрасно смотрится, при этом они являются идеальными супругами.