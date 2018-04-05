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После слухов о разрыве отношений рэпер Тимати с Анастасией Решетовой появились вместе в свете

В сетях стали возникать слухи о разрыве отношений между музыкантом и его избранницей. Однако рэпер Тимати и Анастасия Решетова появились вместе на светском мероприятии, после чего опубликовали фото в Instagram.

Пара посетила благотворительный бал, а перед такими событиями модель позировала перед камерой в доме своего избранника на фоне коллекции игрушек. Анастасия Решетова выбрала для вечера наряд красного цвета с глубоким декольте, подчеркнувшим ее фигуру и стройные ноги. Пользователи сетей были недовольны выбором девушки, отметив, что платье не соответствует теме события.

После слухов о разрыве отношений рэпер Тимати с Анастасией Решетовой появились вместе в свете


Некоторые люди с иронией отнеслись к перемирию между звездами, после чего попросили рэпера Тимати купить своей избраннице лифчик, чтобы она не показывала оголенный бюст. Также фанаты осудили его за шапку, надетую в помещении, но сами знаменитости предпочли не реагировать на выпады недоброжелателей.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:15
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