После слухов о разрыве отношений рэпер Тимати с Анастасией Решетовой появились вместе в свете

Пара посетила благотворительный бал, а перед такими событиями модель позировала перед камерой в доме своего избранника на фоне коллекции игрушек. Анастасия Решетова выбрала для вечера наряд красного цвета с глубоким декольте, подчеркнувшим ее фигуру и стройные ноги. Пользователи сетей были недовольны выбором девушки, отметив, что платье не соответствует теме события.Некоторые люди с иронией отнеслись к перемирию между звездами, после чего попросили рэпера Тимати купить своей избраннице лифчик, чтобы она не показывала оголенный бюст. Также фанаты осудили его за шапку, надетую в помещении, но сами знаменитости предпочли не реагировать на выпады недоброжелателей.