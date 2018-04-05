Компания Lexus отзывает автомобили в России из-за дефекта топливных насосов
Представители премиального бренда Lexus сообщили об отзывной компании в России. В общей сложности под отзывную компанию попадают 103 автомобиля Lexus таких моделей, как LC 500, GS F и RC F, сошедших с конвейера в период с января 2015 года по март 2017 года.
Автомобили Lexus отзывают по причине резонансного колебания давления в топливной магистрали, в результате чего из строя могут выйти детали топливного насоса. Данный дефект возник при неправильных расчетах при разработке узла. При неоднократном повторении подобных ситуаций топливный насос может разрушиться, а это грозит утечкой топлива, что может привести к возгоранию.
Владельцев автомобилей Lexus, попадающих под отзывную компанию, оповестят о необходимости посетить ближайший сервисный центр для прохождения диагностики. При необходимости специалисты заменят топливные насос высокого давления. Все работы будут проводиться за счёт производителя.
Автомобили Lexus отзывают по причине резонансного колебания давления в топливной магистрали, в результате чего из строя могут выйти детали топливного насоса. Данный дефект возник при неправильных расчетах при разработке узла. При неоднократном повторении подобных ситуаций топливный насос может разрушиться, а это грозит утечкой топлива, что может привести к возгоранию.
Владельцев автомобилей Lexus, попадающих под отзывную компанию, оповестят о необходимости посетить ближайший сервисный центр для прохождения диагностики. При необходимости специалисты заменят топливные насос высокого давления. Все работы будут проводиться за счёт производителя.
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Добавил: Алина Сегодня, 19:35