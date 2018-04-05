Компания Lexus отзывает автомобили в России из-за дефекта топливных насосов

Автомобили Lexus отзывают по причине резонансного колебания давления в топливной магистрали, в результате чего из строя могут выйти детали топливного насоса. Данный дефект возник при неправильных расчетах при разработке узла. При неоднократном повторении подобных ситуаций топливный насос может разрушиться, а это грозит утечкой топлива, что может привести к возгоранию.Владельцев автомобилей Lexus, попадающих под отзывную компанию, оповестят о необходимости посетить ближайший сервисный центр для прохождения диагностики. При необходимости специалисты заменят топливные насос высокого давления. Все работы будут проводиться за счёт производителя.