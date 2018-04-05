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Компания Lexus отзывает автомобили в России из-за дефекта топливных насосов

Представители премиального бренда Lexus сообщили об отзывной компании в России. В общей сложности под отзывную компанию попадают 103 автомобиля Lexus таких моделей, как LC 500, GS F и RC F, сошедших с конвейера в период с января 2015 года по март 2017 года.

Компания Lexus отзывает автомобили в России из-за дефекта топливных насосов


Автомобили Lexus отзывают по причине резонансного колебания давления в топливной магистрали, в результате чего из строя могут выйти детали топливного насоса. Данный дефект возник при неправильных расчетах при разработке узла. При неоднократном повторении подобных ситуаций топливный насос может разрушиться, а это грозит утечкой топлива, что может привести к возгоранию.

Владельцев автомобилей Lexus, попадающих под отзывную компанию, оповестят о необходимости посетить ближайший сервисный центр для прохождения диагностики. При необходимости специалисты заменят топливные насос высокого давления. Все работы будут проводиться за счёт производителя.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:35
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