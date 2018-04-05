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Alfa Romeo готовит к дебюту 650-сильное купе Giulia

Итальянские производители разрабатывают 650-сильное купе Alfa Romeo Giulia. Новый автомобиль появится на рынке с бензиновым и дизельным двигателями, а также с гибридной силовой установкой.

Alfa Romeo готовит к дебюту 650-сильное купе Giulia


Автомобиль Alfa Romeo Giulia может стать мощнейшей дорожной моделью итальянского бренда. На рынке 650-сильное купе составит конкуренцию автомобилям BMW M4 (431 л.с.), Audi RS5 (450 л.с.) и Mercedes-AMG C63 S Coupe (510 л.с.).

До конца текущего года купе Alfa Romeo Giulia представят широкой публике, а на рынок автомобиль выйдет в следующем году. Новое купе построено на одном шасси с седаном Quadrifoglio, который тоже комплектуется двигателем V6 с двойным турбонаддувом и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Что касается динамических характеристик купе Alfa Romeo Giulia, то до 100 км/час автомобиль разгоняется за 3,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена 307 км/час.
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Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:50
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