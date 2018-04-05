Роскосмос представил аппарат для полёта к ближним планетам

Роскосмос представил космический аппарат, который в будущем сможет полететь в межпланетное путешествие. Основная часть жилых помещений будут повёрнута торцом к "солнечной" стороне. Такое расположение позволит эффективно использовать солнечные панели, системы охлаждения, а также защитный экран. Топливные баки и двигатели будет находиться в узле вращения в центре тяжести основного блока.Поворот основного блока и рамы с баками и двигателями позволит сохранить ориентацию всех систем на Солнце. Благодаря такому устройству, двигатели можно будет использовать для полёта в любом направлении. Наработки специалистов пригодятся при строительстве орбитальных станций и космических кораблей.