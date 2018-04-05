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В Сети обсуждают «скромный» праздник Заворотнюк, на котором побывала Татьяна Навка

В Сети обсуждают «скромный» праздник Анастасии Заворотнюк, который та устроила в честь своего дня рождения. Известно также, что на именинах подруги побывала и Татьяна Навка.

В Сети обсуждают «скромный» праздник Заворотнюк, на котором побывала Татьяна Навка

Накануне популярная по сериалу «Моя прекрасная няня» актриса Анастасия Заворотнюк отмечала свой день рождения. Знаменитости уже исполнилось 47 лет, чего нельзя сказать по её внешнему виду. На следующий день после торжества в Сети начались обсуждения по поводу того, что праздник Заворотнюк оказался довольно «скромным».

Актриса пригласила на ужин только самых близких подруг, в число которых вошла также и супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Сразу после окончания «скромного» вечера фигуристка опубликовала в своём микроблоге совместный с именинницей снимок, пожелав той человеческого счастья.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:09
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