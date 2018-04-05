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Некоторые дома могут становиться невидимками или проваливаться в космическую пустоту

Исследователи аномальных явлений зафиксировали случаи, связанные с человеческими домами. Некоторые из них могут становиться невидимками или проваливаться в космическую пустоту, пугая невольных свидетелей события.

Британка ехала к своей подруге в город Суиндон на велосипеде, но погода внезапно испортилась на окраине этого места, после чего девушка решила переждать грозу в доме с соломенной крышей. Дверь открыл пожилой мужчина, который впустил гостью в помещение, где горел камин, но сам продолжал молчать. Через некоторое время стены начали исчезать в воздухе, так что молодая особа оказалась на дороге. Потом она узнала, что на этом месте сохранились только развалины старого здания и давно уже никто не живет. Житель Танзании чуть не лишился рассудка, когда открыл дверь своего дома и увидел перед собой реальный космос с множеством звезд. Он срочно вызвал сюда стражей порядка, остолбеневших от такого зрелища, после чего сделавших несколько фото. Затем все вернулось на свое место, но ученые отметили, что мужчина увидел созвездие Кассиопеи.

Некоторые дома могут становиться невидимками или проваливаться в космическую пустоту


В Свердловской области пожилая жительница из деревни Ключи постоянно читала молитвы и крестила окна своего дома вместе с печкой и дверями, после чего засыпала спокойно. Внучка только смеялась над суевериями бабушки и пошла с подругами на танцы, после чего компания прогулялась к реке. Когда молодые люди пришли к дому девушки, его просто не оказалось на месте, а потом шокированные люди заметили очертания крыши, появляющейся из тумана вместе с остальными частями здания. Оказалось, что оно, таким образом, скрывалось от нечистой силы и воров.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:25
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