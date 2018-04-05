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Алсу предстала перед поклонниками в образе «женщины-вамп»

Известная певица Алсу предстала перед поклонниками в новом для себя образе «женщины-вамп». Пользователи Instagram посчитали, что такой немного дерзкий образ очень даже к лицу знаменитости, а кто-то сравнил её с Аликой Смеховой.

Алсу предстала перед поклонниками в образе «женщины-вамп»

Накануне в микроблоге певицы Алсу поклонники заметили новую фотографию, которую не смогли оставить без внимания. Дело в том, что звезда примерила на себя совершенно новый для неё образ «женщины-вамп». В комментариях к публикации фолловеры отметили, что броский макияж выглядит очень смело, а в сочетании с кожаной курткой и вовсе производит невероятное впечатление.

Подписчики Алсу тут же решили вспомнить обо всех её экспериментах со стилем, согласившись с тем, что певица обладает довольно привлекательной внешностью и телом, что позволяет ей носить практически любую одежду, а также разнообразить макияж. Некоторым комментаторам показалось, что в образе «женщины-вамп» исполнительница очень сильно походит внешне на другую свою коллегу по сцене Алику Смехову.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:49
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