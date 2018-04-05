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Известна дата рассмотрения апелляции по делу Мисюриной

Шестнадцатого апреля на заседании Мосгорсуда рассмотрят законность приговора Елене Мисюриной. Врач‐гематолог за смерть пациента получила два года колонии.

Известна дата рассмотрения апелляции по делу Мисюриной

Следствие выяснило, что в 2013 году Мисюрина сделала пациенту столичной частной клиники биопсию костного мозга. По озвученной версии, доктором в ходе процедуры допущены нарушения в технике, тактике и методике её выполнения. Пациент, из-за повреждения кровеносных сосудов, спустя несколько дней скончался. Дело московского гематолога вызвало массовый общественный резонанс. Десятки тысяч человек подписали требование касательно пересмотра дела Елены Мисюриной.

Дочка погибшего пациента приговор врача‐гематолога сочла объективным. Девушка обвинила журналистов в одностороннем освещении темы, которая связана со смертью её отца. Дочь умершего пациента заявила, что большая часть информации, которую она предоставила представителям СМИ, так и не опубликована.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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