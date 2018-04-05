В Мордовии питьевая вода может снизить половое влечение людей из-за большого количества фторидов и бора

Эксперты отметили также большое содержание железа, превысившего допустимые нормы, но последние вещества негативно отражаются на здоровье репродуктивной системы человека. В районе Химмаши данной проблемы нет, но там вода содержит много фтора.Это тоже стало проблемой для медиков, потому что вещество считается нейротропом. В сочетании с неправильным питанием оно может стать виновником развития кариеса, а полные отчеты специалистов опубликованы на сайте ведомства.