Жителей Японии предупредили о начале извержения вулкана Симмоэ

Учёные сообщают, что вулканическая активность Симмоэ сохранится на протяжении нескольких месяцев. Высота столба пепла, выкинутого вулканом 5 апреля достигает пяти километров - это самые высокие показатели за последние недели. В регионе введён третий уровень опасности. Жителей просят не выходить на улицу, отменены авиарейсы.Доступ к вулкану Симмоэ заблокирован. Воздушное сообщение на расстоянии трёх километров от вулкана запрещено. Близлежащие населённые пункты покрыты пеплом, жителей предупреждают об опасности удушья. Специалисты отмечают, что похожая вулканическая активность наблюдалась в октябре 2017 года.