Жителей Японии предупредили о начале извержения вулкана Симмоэ
В Японии вновь зафиксировано извержение вулкана Симмоэ. Учёные сообщают, что высота столба, выкинутого им пепла, достигает пяти километров.
Учёные сообщают, что вулканическая активность Симмоэ сохранится на протяжении нескольких месяцев. Высота столба пепла, выкинутого вулканом 5 апреля достигает пяти километров - это самые высокие показатели за последние недели. В регионе введён третий уровень опасности. Жителей просят не выходить на улицу, отменены авиарейсы.
Доступ к вулкану Симмоэ заблокирован. Воздушное сообщение на расстоянии трёх километров от вулкана запрещено. Близлежащие населённые пункты покрыты пеплом, жителей предупреждают об опасности удушья. Специалисты отмечают, что похожая вулканическая активность наблюдалась в октябре 2017 года.
Учёные сообщают, что вулканическая активность Симмоэ сохранится на протяжении нескольких месяцев. Высота столба пепла, выкинутого вулканом 5 апреля достигает пяти километров - это самые высокие показатели за последние недели. В регионе введён третий уровень опасности. Жителей просят не выходить на улицу, отменены авиарейсы.
Доступ к вулкану Симмоэ заблокирован. Воздушное сообщение на расстоянии трёх километров от вулкана запрещено. Близлежащие населённые пункты покрыты пеплом, жителей предупреждают об опасности удушья. Специалисты отмечают, что похожая вулканическая активность наблюдалась в октябре 2017 года.
В мире
Добавил: Митьева Марина Вчера, 23:10