В Костроме 40 жителей были инфицированы смертельным вирусом из-за заразных крыс

Геморрагическая лихорадка с синдромом почечной недостаточности имеет несколько недель инкубационного периода. Пациенты жалуются на боль в органе и повышение температуры. Врачи выяснили, что грызуны стали переносчиками недуга, так что нужно принять срочные меры по их уничтожению.Люди могут заразиться воздушным путем или во время употребления немытых овощей с фруктами, которые попали в поле зрение заразных особей. Пострадавшие горожане проходят курс лечения в клиниках.