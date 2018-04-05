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В Костроме 40 жителей были инфицированы смертельным вирусом из-за заразных крыс

Жители Костромы жаловались в сетях, что их атакуют полчища крыс, захватывающих территории для своего проживания. Сейчас заразные особи инфицировали 40 человек смертельным вирусом, среди которых много мужчин.

Геморрагическая лихорадка с синдромом почечной недостаточности имеет несколько недель инкубационного периода. Пациенты жалуются на боль в органе и повышение температуры. Врачи выяснили, что грызуны стали переносчиками недуга, так что нужно принять срочные меры по их уничтожению.

В Костроме 40 жителей были инфицированы смертельным вирусом из-за заразных крыс


Люди могут заразиться воздушным путем или во время употребления немытых овощей с фруктами, которые попали в поле зрение заразных особей. Пострадавшие горожане проходят курс лечения в клиниках.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00
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