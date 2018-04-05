Возле перевала Дятлова был обнаружен секретный военный аэродром

Охотники манси говорили ему о непонятной бетонной полосе, замеченной рядом с местом трагедии, но тогда эксперту не удалось выяснить точные координаты. Сейчас развалины сооружений вместе с этой отметкой были найдены, а также стало известно, что они были построены в военные времена.Пока неизвестно, для каких целей властям нужно было строить аэродром в окрестностях горы Отортен. Пока исследователь не связывает его со случившейся трагедией, однако не исключено, что здесь проходили испытания новые технологии. Он собирается дальше изучать данное направление, чтобы сделать окончательные выводы.