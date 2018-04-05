Возле перевала Дятлова был обнаружен секретный военный аэродром
Исследователю Валентину Дегтереву удалось собирать новые сведения, касающиеся гибели группы студентов на перевале Дятлова. Он обнаружил возле него секретный военный аэродром, опубликовав ролик в сетях.
Охотники манси говорили ему о непонятной бетонной полосе, замеченной рядом с местом трагедии, но тогда эксперту не удалось выяснить точные координаты. Сейчас развалины сооружений вместе с этой отметкой были найдены, а также стало известно, что они были построены в военные времена.
Пока неизвестно, для каких целей властям нужно было строить аэродром в окрестностях горы Отортен. Пока исследователь не связывает его со случившейся трагедией, однако не исключено, что здесь проходили испытания новые технологии. Он собирается дальше изучать данное направление, чтобы сделать окончательные выводы.
Охотники манси говорили ему о непонятной бетонной полосе, замеченной рядом с местом трагедии, но тогда эксперту не удалось выяснить точные координаты. Сейчас развалины сооружений вместе с этой отметкой были найдены, а также стало известно, что они были построены в военные времена.
Пока неизвестно, для каких целей властям нужно было строить аэродром в окрестностях горы Отортен. Пока исследователь не связывает его со случившейся трагедией, однако не исключено, что здесь проходили испытания новые технологии. Он собирается дальше изучать данное направление, чтобы сделать окончательные выводы.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:25