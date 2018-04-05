Dell представила моноблоки Inspiron 24 5000 и Inspiron 27 7000

Системы оснащены платформой Intel, которая предлагает процессоры Core восьмой генерации. Чипы будут дополняться интегрированным графическим ускорителем Intel UHD 630. Объем оперативной памяти DDR4-2400 не превысит 32 Гб. В системах будут установлены видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 4 Гб, а также накопители типа HDD, PCIe NVMe SSD и Optane.Дисплей Inspiron 24 5000 предлагает 23,8-дюйма диагонали и разрешение 1920 × 1080 точек, при этом опционально в него добавят функцию тачскрина. Inspiron 27 7000 имеет 27 дюймов диагонали и разрешение 3840 × 2160 пикселей.Из портов стоит выделить USB 3.0 Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и HDMI. Также присутствуют модули Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1.