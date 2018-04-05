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Румынские гастарбайтеры получили срок за убийство козы в зоопарке Берлина

В Германии решили судьбу румынских гастарбайтеров, которые из-за голода убили козу в зоопарке. Мужчины проведут до десяти месяцев в тюрьме.

Румынские гастарбайтеры получили срок за убийство козы в зоопарке Берлина


Суд определил меру наказания для румынских гастарбайтеров, совершивших убийство козы в контактном зоопарке Берлина. Мужчины проведут в тюрьме до десяти месяцев. Во время судебного процесса обвиняемые признали свою вину. По утверждению румынов, на убийство животного их толкнул голод. Мужчины прибыли в Берлин для работы на стройке, однако за работу им никто не заплатил.

Злоумышленники незаконно проникли на территорию контактного зоопарка 18 февраля. Своей жертвой они выбрали ангорскую козу Лилли. Гастарбайтеры не смогли незаметно вынести тушу животного, местные жители, услышав блеяние козы, вызвали полицейских. На суде мужчины заявили, что вначале приняли зоопарк за ферму. Также они указывали на то, что обладают навыками разделывания туш, поэтому животное умерло, испытав минимальное количество боли.
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В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:05
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