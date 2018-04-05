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Супруга Александра Реввы приучает домочадцев к правильному питанию

Супруга известного комика Александра Реввы приучает своих домочадцев к правильному питанию. Анжелика Ревва признаётся, что раньше даже пробовала сыроедение, но ставить такие эксперименты над семьёй не собирается.

Супруга Александра Реввы приучает домочадцев к правильному питанию

Анжелика Ревва считает, что лучшая еда это та, которая приготовлена дома своими руками. Именно поэтому супруга известного пародиста настаивает на употреблении пищи только дома, а не в ресторанах, кафе, а особенно в лавках быстрого питания. Оказалось, что для Александра Реввы и его дочерей фастфуд теперь является настоящим табу.

Также звёздная супруга подчеркнула, что иногда позволяет своим дочерям Алисе и Амели употреблять в пищу сосиски, считая, что детям иногда нужно идти на уступки, чтобы они не вынашивали в себе желание сбежать от родителей и объедаться сколько угодно всякими «вредностями».

Напомним, что Александр и Анжелика Ревва состоят в отношениях уже более 10 лет. Пара не привыкла афишировать свою жизнь в социальных сетях, как это сейчас делают многие знаменитости, но и не скрывает того, что в семье царит взаимопонимание и уважение. Супруга уже давно привыкла к тому, что мужа ревновать не стоит, ведь он взрослый мужчина, понимающий важность семьи в своей жизни.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:16
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