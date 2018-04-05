Супруга Александра Реввы приучает домочадцев к правильному питанию
Супруга известного комика Александра Реввы приучает своих домочадцев к правильному питанию. Анжелика Ревва признаётся, что раньше даже пробовала сыроедение, но ставить такие эксперименты над семьёй не собирается.
Анжелика Ревва считает, что лучшая еда это та, которая приготовлена дома своими руками. Именно поэтому супруга известного пародиста настаивает на употреблении пищи только дома, а не в ресторанах, кафе, а особенно в лавках быстрого питания. Оказалось, что для Александра Реввы и его дочерей фастфуд теперь является настоящим табу.
Также звёздная супруга подчеркнула, что иногда позволяет своим дочерям Алисе и Амели употреблять в пищу сосиски, считая, что детям иногда нужно идти на уступки, чтобы они не вынашивали в себе желание сбежать от родителей и объедаться сколько угодно всякими «вредностями».
Напомним, что Александр и Анжелика Ревва состоят в отношениях уже более 10 лет. Пара не привыкла афишировать свою жизнь в социальных сетях, как это сейчас делают многие знаменитости, но и не скрывает того, что в семье царит взаимопонимание и уважение. Супруга уже давно привыкла к тому, что мужа ревновать не стоит, ведь он взрослый мужчина, понимающий важность семьи в своей жизни.
Анжелика Ревва считает, что лучшая еда это та, которая приготовлена дома своими руками. Именно поэтому супруга известного пародиста настаивает на употреблении пищи только дома, а не в ресторанах, кафе, а особенно в лавках быстрого питания. Оказалось, что для Александра Реввы и его дочерей фастфуд теперь является настоящим табу.
Также звёздная супруга подчеркнула, что иногда позволяет своим дочерям Алисе и Амели употреблять в пищу сосиски, считая, что детям иногда нужно идти на уступки, чтобы они не вынашивали в себе желание сбежать от родителей и объедаться сколько угодно всякими «вредностями».
Напомним, что Александр и Анжелика Ревва состоят в отношениях уже более 10 лет. Пара не привыкла афишировать свою жизнь в социальных сетях, как это сейчас делают многие знаменитости, но и не скрывает того, что в семье царит взаимопонимание и уважение. Супруга уже давно привыкла к тому, что мужа ревновать не стоит, ведь он взрослый мужчина, понимающий важность семьи в своей жизни.