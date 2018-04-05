Александр Малинин подал иск на бывшую супругу

Александр Малинин заявил, что уже сыт по горло откровениями Ольги Зарубиной. По его словам, экс-жена зачастила на шоу, в которых рассказывает о подробностях их брака. После чего артист принял решение подать на неё иск в суд, дабы защитить свою честь и достоинство. Судебное разбирательство состоится в конце апреля. Сама Зарубина заверяет, что она говорила только правду, при этом не видит в этом ничего оскорбительного.Впрочем, певица уже наняла адвоката, а также собирается посещать каждое слушание. Ольга настроена решительно и, в случае если дело зайдёт очень далеко, намерена подать на Малинина встречный иск. Сам исполнитель песен, а также его теперешняя законная жена Эмма, от комментариев воздерживаются.