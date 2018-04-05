Dell обновила линейки игровых ноутбуков G3, G5 и G7

Независимо от линейки аппараты получили IPS-матрицу с матовым покрытием, которая предлагает разрешение стандарта Full HD. В целом каждые ноутбуки Dell G3, G5 и G7 работают на основе процессоров Core i5-8300H и Core i7-8750H, но для G7 также будет доступна новая модель чипа Core i9-8950HK. G7 помимо этого предложат с дисплеем 4К. Что касается видеокарт, то в продаже выйдут комплектации с ускорителями Nvidia GTX 1050 4 Гб, GTX 1050 Ti 4 Гб и GTX 1060 Max-Q 6 Гб.Для памяти предлагают модули ОЗУ с общим объемом от 4 до 32 Гб. Имеется возможность установки жесткого диска на 1 Тб и твердотельного накопителя на 512 Гб.Модели G3 оснащаются только портами HDMI 2.0 и USB 3.1, а G5 и G7 можно будет увидеть Thunderbolt 3. Аккумуляторы новинок обладают емкостью 56 Втч.Цена на Dell G3 находится в районе 750-800 долларов, Dell G5 продается по такой же цене, а G7 в начальной комплектации обойдется в 850 долларов.