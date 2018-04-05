Колин Фаррелл добровольно отправился в реабилитационную клинику из-за перенапряжения

Колин Фаррелл, который однажды уже лечился от алкогольной и наркологической зависимости, принял добровольное решение снова провести некоторое время в реабилитационной клинике. Со слов актёра, пока в его жизни ничего не изменилось, он не срывался на спиртное, но чувствует, что в любой момент может сдаться.Оказалось, что в последнее время Фаррелл находился в очень напряжённом графике из-за параллельных съёмок в нескольких картинах, а потому считает необходимым пройти повторный «профилактический» курс лечения, чтобы избежать повторения проблемы.Напомним, что в прошлый раз Колин Фаррелл столкнулся со своей зависимостью в 2005 году, когда осознал, что не может обойтись без алкоголя и болеутоляющих препаратов, на которые подсел после травмы. Знаменитость тогда тоже самостоятельно обратился в специальный центр, после чего уже 12 лет не чувствует тяги к запрещённым привычкам.