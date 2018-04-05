Президент Ирландии помиловал осуждённого через 136 лет после его казни

Президент Ирландии назвал дело Майлса Джойса постыдным эпизодом страны. Мужчина был обвинён в соучастии убийства членов одной семьи из пяти человек, проживающей в Маамтрасна, графство Голуэй. Джойс не смог доказать свою невиновность, его казнили через повешение в 1882 году. Это дело примечательно тем, что настоящие убийцы отрицали причастность мужчины к преступлению.В 2015 году в Ирландии был начат пересмотр этого дела. Комиссия признала Майлса Джойса невиновным, мужчина был помилован. Президент Ирландии выразил сожаление о допущенной 136 лет назад ошибке.