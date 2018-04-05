В Ставропольском крае упал вертолёт Ми-2
В Ставропольском крае произошло падение вертолёта Ми-2. Пострадал один человек - пилот.
Единая дежурная диспетчерская служба Шпаковского района Ставропольского края сообщает о падении вертолёта Ми-2. По предварительным данным, борт разбился во время выполнения сельскохозяйственных работ. Пострадал один человек - пилот.
Пострадавший госпитализирован. Причины, а также обстоятельства крушения вертолёта будут известны после проведения специального расследования.
Единая дежурная диспетчерская служба Шпаковского района Ставропольского края сообщает о падении вертолёта Ми-2. По предварительным данным, борт разбился во время выполнения сельскохозяйственных работ. Пострадал один человек - пилот.
Пострадавший госпитализирован. Причины, а также обстоятельства крушения вертолёта будут известны после проведения специального расследования.
Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:15