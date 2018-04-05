В ТЦ Metro на западе Москвы сработала пожарная сигнализация
В ТЦ Metro 4 апреля сработала ложная пожарная тревога. Все посетители и сотрудники гипермаркета, находящегося на западе Москвы, были спешно эвакуированы. Спасатели не нашли признаков возгорания, сигнализация сработала из-за порыва трубы.
Посетители и сотрудники московского ТЦ Metro были вынуждены покинуть помещение из-за сработавшей пожарной сигнализации. Прибывшие на место происшествия спасатели не нашли очагов возгорания. Осмотр помещения показал, что сигнализация сработала из-за порыва трубы с горячей водой.
МЧС сообщает, что пожарная сигнализация ТЦ Metro прошла проверку. Угрозы безопасности посетителям и работникам гипермаркета нет.
Посетители и сотрудники московского ТЦ Metro были вынуждены покинуть помещение из-за сработавшей пожарной сигнализации. Прибывшие на место происшествия спасатели не нашли очагов возгорания. Осмотр помещения показал, что сигнализация сработала из-за порыва трубы с горячей водой.
МЧС сообщает, что пожарная сигнализация ТЦ Metro прошла проверку. Угрозы безопасности посетителям и работникам гипермаркета нет.
Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:08