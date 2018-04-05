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Ученые доказали существование древнего континента Паннотия

Профессор Дамиан Нэнс, который является сторонником теории суперконтинентов, вместе со своим коллегой считает, что им удалось получить прямые доказательства существования древнего континента Паннотия.

Ученые доказали существование древнего континента Паннотия


По словам Нэнса, любое столкновение континентов или разрыв между ними оставляет следы, при этом их не так уже часто можно заметить. Видимые следы – это горы и впадины, а вот невидимые доказательства проявляются иначе.

Ученые утверждают, что суперконтиненты способны оказывать влияние на климат и химический состав Мирового океана. Таким образом, подобные изменения сразу же стоит искать в горных породах, чем исследователи и занялись.

Вследствие изучения таких неявных доказательств, геологи поняли, что Паннотия действительно существовала. Ранее уже предполагалось, что образование такого суперконтинента спровоцировало глобальные изменения океана, атмосферы и биосферы в целом. Также отмечается, что данные изменения отображаются и в мантии Земли.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:55
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