Ученые доказали существование древнего континента Паннотия

По словам Нэнса, любое столкновение континентов или разрыв между ними оставляет следы, при этом их не так уже часто можно заметить. Видимые следы – это горы и впадины, а вот невидимые доказательства проявляются иначе.Ученые утверждают, что суперконтиненты способны оказывать влияние на климат и химический состав Мирового океана. Таким образом, подобные изменения сразу же стоит искать в горных породах, чем исследователи и занялись.Вследствие изучения таких неявных доказательств, геологи поняли, что Паннотия действительно существовала. Ранее уже предполагалось, что образование такого суперконтинента спровоцировало глобальные изменения океана, атмосферы и биосферы в целом. Также отмечается, что данные изменения отображаются и в мантии Земли.