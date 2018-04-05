Хейтеры заявили, что Катя Жужа рекламными кремами загадила бассейн

Некоторые подписчики заявили, что это средство оставляет следы как на одежде, так и на стенках бассейна., - возмущаются хейтеры.Однако нашлись и те, кто испробовал такой крем на себе и заверяет недоверчивых пользователей, что средство не смывается и придает телу приятное сияние.Саму Катю назвали красоткой, а также заинтересовались треком, который сопровождал промо-ролик.Катя Жужа рассказала своим поклонникам, что не знает «как раньше жила без этой блестяшки» и поделилась, что в Москве она «использует бронзовую для золотистого оттенка кожа, а на отдыхе зашла розовая».