Хейтеры заявили, что Катя Жужа рекламными кремами загадила бассейн
Экс-участница и ведущая «Дома-2» Катя Жужа опубликовала рекламный пост о кремах для придания блеска коже тела, но попала под обстрел негативных комментариев хейтеров.
Некоторые подписчики заявили, что это средство оставляет следы как на одежде, так и на стенках бассейна.
«Капец, а бассейн то кто мыть будет», «Зачем это делать в бассейне?», «Вроде как этим надо заниматься в душе, а не в бассейне», - возмущаются хейтеры.
Однако нашлись и те, кто испробовал такой крем на себе и заверяет недоверчивых пользователей, что средство не смывается и придает телу приятное сияние.
Саму Катю назвали красоткой, а также заинтересовались треком, который сопровождал промо-ролик.
Катя Жужа рассказала своим поклонникам, что не знает «как раньше жила без этой блестяшки» и поделилась, что в Москве она «использует бронзовую для золотистого оттенка кожа, а на отдыхе зашла розовая».
Некоторые подписчики заявили, что это средство оставляет следы как на одежде, так и на стенках бассейна.
«Капец, а бассейн то кто мыть будет», «Зачем это делать в бассейне?», «Вроде как этим надо заниматься в душе, а не в бассейне», - возмущаются хейтеры.
Однако нашлись и те, кто испробовал такой крем на себе и заверяет недоверчивых пользователей, что средство не смывается и придает телу приятное сияние.
Саму Катю назвали красоткой, а также заинтересовались треком, который сопровождал промо-ролик.
Катя Жужа рассказала своим поклонникам, что не знает «как раньше жила без этой блестяшки» и поделилась, что в Москве она «использует бронзовую для золотистого оттенка кожа, а на отдыхе зашла розовая».