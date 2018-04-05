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Хейтеры заявили, что Катя Жужа рекламными кремами загадила бассейн

Экс-участница и ведущая «Дома-2» Катя Жужа опубликовала рекламный пост о кремах для придания блеска коже тела, но попала под обстрел негативных комментариев хейтеров.

Некоторые подписчики заявили, что это средство оставляет следы как на одежде, так и на стенках бассейна.

Хейтеры заявили, что Катя Жужа рекламными кремами загадила бассейн

«Капец, а бассейн то кто мыть будет», «Зачем это делать в бассейне?», «Вроде как этим надо заниматься в душе, а не в бассейне», - возмущаются хейтеры.

Однако нашлись и те, кто испробовал такой крем на себе и заверяет недоверчивых пользователей, что средство не смывается и придает телу приятное сияние.

Саму Катю назвали красоткой, а также заинтересовались треком, который сопровождал промо-ролик.

Катя Жужа рассказала своим поклонникам, что не знает «как раньше жила без этой блестяшки» и поделилась, что в Москве она «использует бронзовую для золотистого оттенка кожа, а на отдыхе зашла розовая».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:32
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