Анастасия Волочкова чуть не утонула, пытаясь сесть на шпагат в водах «океана»

Морские воды, после очередного показа своей растяжки, вынесли знаменитую отечественную балерину на берег. Волочкова под роликом написала, что чуть не утонула в океане, обозначив именно данным нареканием расположенное там море. Пост знаменитости в течение двадцати часов сумел собрать более 203 тысяч отметок «Мне нравится».Поклонники, в свою очередь, отметили факт неправильного названия водоёма. Некоторые фанаты упрекнули звезду балета в неграмотности. На данный момент Анастасия закрыла возможность комментирования своего поста.