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Анастасия Волочкова чуть не утонула, пытаясь сесть на шпагат в водах «океана»

Анастасия Волочкова, являющаяся знаменитой отечественной балериной, во время отдыха на острове Пхукет чуть не утонула, пытаясь сесть на шпагат в «океанских» водах. Соответствующее видео танцовщица обнародовала в своём аккаунте Instagram.

Анастасия Волочкова чуть не утонула, пытаясь сесть на шпагат в водах «океана»


Морские воды, после очередного показа своей растяжки, вынесли знаменитую отечественную балерину на берег. Волочкова под роликом написала, что чуть не утонула в океане, обозначив именно данным нареканием расположенное там море. Пост знаменитости в течение двадцати часов сумел собрать более 203 тысяч отметок «Мне нравится».

Поклонники, в свою очередь, отметили факт неправильного названия водоёма. Некоторые фанаты упрекнули звезду балета в неграмотности. На данный момент Анастасия закрыла возможность комментирования своего поста.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:45
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