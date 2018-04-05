Андрей Малахов поведал в Instagram о первой с Екатериной Стриженовой «вписке»

Андрей Малахов, как хороший друг и коллега поспешил поздравить актрису Екатерину Стриженову с её 50-летием. В своём Instagram-профиле телеведущий разместил трогательную публикацию, в тексте которой вспомнил о юношестве, а также крепкой дружбе со знаменитостью.Также Андрей Малахов поспешил рассказать подписчикам о первой в его жизни «вписке», когда они вместе со Стриженовой наслаждались молодостью и беззаботностью. Уже тогда, отмечает телеведущий, актриса была для многих примером для подражания.Сама же Екатерина Стриженова говорит, что Андрей Малахов стал для неё настоящим другом, ведь они не только поддерживали друг друга в трудных ситуациях, но и вместе проводили разнообразные мероприятия.