Андрей Малахов поведал в Instagram о первой с Екатериной Стриженовой «вписке»
Известный ведущий Андрей Малахов поведал фанатам в Instagram о том, как проходила первая в их с Екатериной Стриженовой «вписка». К своей публикации о воспоминаниях из молодости он также добавил архивный снимок с подругой.
Андрей Малахов, как хороший друг и коллега поспешил поздравить актрису Екатерину Стриженову с её 50-летием. В своём Instagram-профиле телеведущий разместил трогательную публикацию, в тексте которой вспомнил о юношестве, а также крепкой дружбе со знаменитостью.
Также Андрей Малахов поспешил рассказать подписчикам о первой в его жизни «вписке», когда они вместе со Стриженовой наслаждались молодостью и беззаботностью. Уже тогда, отмечает телеведущий, актриса была для многих примером для подражания.
Сама же Екатерина Стриженова говорит, что Андрей Малахов стал для неё настоящим другом, ведь они не только поддерживали друг друга в трудных ситуациях, но и вместе проводили разнообразные мероприятия.
Андрей Малахов, как хороший друг и коллега поспешил поздравить актрису Екатерину Стриженову с её 50-летием. В своём Instagram-профиле телеведущий разместил трогательную публикацию, в тексте которой вспомнил о юношестве, а также крепкой дружбе со знаменитостью.
Также Андрей Малахов поспешил рассказать подписчикам о первой в его жизни «вписке», когда они вместе со Стриженовой наслаждались молодостью и беззаботностью. Уже тогда, отмечает телеведущий, актриса была для многих примером для подражания.
Сама же Екатерина Стриженова говорит, что Андрей Малахов стал для неё настоящим другом, ведь они не только поддерживали друг друга в трудных ситуациях, но и вместе проводили разнообразные мероприятия.