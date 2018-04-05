Поклонники подозревают, что Дмитрий Харатьян сделал пластическую операцию лица

Игорь Николаев обнародовал в рамках Instagram публикацию, сделанную вместе с актёром Дмитрием Харатьяном. Снимок за сутки смог собрать более 6 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 55 комментариев. Фолловеры Instagram удивляются, что Харатьян совсем не стареет, при этом имеет внешний вид максимум на 40 лет.Некоторые фанаты заподозрили Дмитрия Харатьяна в применении блефаропластики. Ранее актёр опровергал домыслы касательно пластических операций. К своему пятидесятипятилетнему юбилею Дмитрий дал небольшое интервью. Артист поведал, что его молодость не из-за применения пластики, а благодаря его генотипу.