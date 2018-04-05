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ASUS расширила линейку ROG новым компактным компьютером Huracan G21

В линейке Republic of Gamers (ROG) компании ASUS появился новый игровой компьютер, который выполнен в виде компактной системы. Продукт предлагает интересный дизайн и мощное аппаратное обеспечение.

ASUS расширила линейку ROG новым компактным компьютером Huracan G21


Корпус новинки имеет особую структуру, которая позволит пользователю настраивать эффективное охлаждение «железа». Выполнена аппаратная платформа на основе поколения Coffee Lake. Там могут работать процессоры Core i5-8400 и Core i7-8700. Чипы дополняются оперативной памятью DDR4-2666, объем которой может достигать 32 Гб.

Что касается графической системы, то здесь за это отвечают видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 8 Гб, GeForce GTX 1070 8 Гбайт и GeForce GTX 1060 6 Гбайт. Комплектации будут зависеть от цены.

В качестве накопителя данных используются модули M.2 до 512 Гб, а также устройства типа 2,5 и 3,5 дюйма. Помимо этого есть оптическое устройство DVD-RW.

Из портов и модемов стоит выделить такие опции как HDMI, DVI, DisplayPort, USB 3.0 Gen 1 Type-C, USB 3.1 Gen 2 Type-A и USB 3.0 Gen 1 Type-A. ASUS ROG Huracan G21 предложит пользователю подсветку и ОС Windows 10.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:30
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