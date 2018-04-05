Корейские сотрудники Минздрава предупредили пользователей сетей об опасности употребления алкоголя с осами

Вместо лечения диабета и высокого давления, яд насекомых может стать причиной внезапного удушья, а также вызывает спазмы дыхательных путей, приводящие человека к смерти. Уже несколько пациентов стали жертвами алкоголя с этими особями, но доверчивые потребители продолжают покупать продукт для оздоровления.Они также умудряются готовить корейский напиток в домашних условиях. Некоторые лица не ограничиваются осами, предпочитая использовать для таких целей сороконожек, муравьев, пауков и других насекомых.