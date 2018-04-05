Презентация Huawei Honor 10 AI состоится 15 мая

На данный момент сложно что-то говорить о дизайне Huawei Honor 10 AI, но вот о технических параметрах нового смартфона уже появилась кое-какая информация. К примеру, ранее уже сообщалось, что устройство получит 5,7-дюймовый дисплей IPS, разрешение которого составит 2160 на 1080 пикселей. Аппаратной основой девайса должен стать мощный 8-ядерный процессор HiSilicone Kirin 970, дополненный технологией нейронной сети NPU. В качестве операционной системы будет работать платформа Android 8.0 Oreo с прошивкой EMUI 8.0.Также стоит выделить наличие разъема USB Type-C и сдвоенную основную камеру.Согласно предоставленной информации на тизерах, Honor 10 AI должны показать публике уже 15 мая текущего года.