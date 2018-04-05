После трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Мурманске появились лже-пожарные

Региональный центр МЧС предупреждает об участившихся случаях мошенничества. К жителям Мурманска стали приходить лже-пожарные и требовать приобрести у них огнетушители. Если жилец квартиры отказывается делать покупку, мошенники угрожают повторением трагедии в Кемерово, а также наложением штрафных санкций.МЧС заявляет, что после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" проверки на соблюдение техники пожарной безопасности проводятся лишь в местах большого скопления людей. Специальная комиссия посещает ТРЦ и магазины, частное жильё населения не проверяется. В случае прихода лже-пожарных рекомендуется не впускать их в квартиру и сообщить о мошенничестве в полицию.