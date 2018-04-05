Алена Водонаева приехала с сыном в горы Сочи

В Instagram звезды телестройки появилось фото, где Алена запечатлена вместе с сыном в Красной Поляне, правда, снимок был сделан другом Водонаевой Аркадием в прошлом году.В Красной Поляне, по словам ведущей, расположены любимый отель и баня знаменитости, а также маму с сыном ожидают свежий воздух и прогулки. Помимо этого Водонаева намерена побывать в Абхазии., - написала в комментарии к фото Алена, предвосхищая вопросы поклонников.Фолловеры тут же стали делиться своими впечатлениями от отдыха в Красной Поляне и в Абхазии и давали советы Алене, где стоит побывать, но мнение подписчиков оказалось слишком полярным.«В Абхазии круто!», «О, в Абхазию обязательно надо!!!», «Ален не стоит ехать в Абхазия, т.к оттуда выезжаешь больным и больше потом ни когда не захочется туда ехать», написали подписчики Алены.