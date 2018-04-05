АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Алена Водонаева приехала с сыном в горы Сочи

Экс-участница «Дома-2» и телеведущая Алена Водонаева отправилась вместе с сыном Богданом в горы Сочи на каникулы.

В Instagram звезды телестройки появилось фото, где Алена запечатлена вместе с сыном в Красной Поляне, правда, снимок был сделан другом Водонаевой Аркадием в прошлом году.

Алена Водонаева приехала с сыном в горы Сочи

В Красной Поляне, по словам ведущей, расположены любимый отель и баня знаменитости, а также маму с сыном ожидают свежий воздух и прогулки. Помимо этого Водонаева намерена побывать в Абхазии.

«Много вопросов, почему Богдан не на каникулах. Котики, у наших первоклассников каникулы с 8 апреля. Эту неделю еще учимся. А на следующей начинаем отдыхать по взрослому», - написала в комментарии к фото Алена, предвосхищая вопросы поклонников.

Фолловеры тут же стали делиться своими впечатлениями от отдыха в Красной Поляне и в Абхазии и давали советы Алене, где стоит побывать, но мнение подписчиков оказалось слишком полярным.

Алена Водонаева приехала с сыном в горы Сочи

«В Абхазии круто!», «О, в Абхазию обязательно надо!!!», «Ален не стоит ехать в Абхазия, т.к оттуда выезжаешь больным и больше потом ни когда не захочется туда ехать», написали подписчики Алены.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В чешской лаборатории произошла утечка
Алсу предстала перед поклонниками в образе
Эвелина Блёданс поделилась эффектным фото по
Компания Hyundai приступила к тестированию
Названы рублёвые цены на новый внедорожник
Социологи выяснили стоимость ежемесячной
Супруга Александра Реввы приучает домочадцев к
На Алтае подросток после укуса клеща заболел
Настя Каменских показала, как она выглядит с утра
Колин Фаррелл добровольно отправился в
Оперная певица исполнила «Котлетки с пюрешкой» на
Сериалу «Очень странные дела» предъявляют
Лариса Гузеева ужаснула снимком из больницы
Эдита Пьеха сообщила об изменениях в состоянии
Хейтеры заявили, что Катя Жужа рекламными кремами
Андрей Малахов поведал в Instagram о первой с
Любовница Ди Каприо попала в кадр обнаженной в
Растет сотрудничество с китайскими
Регина Тодоренко и Баста работают вместе в шоу
Сергей Безруков вернул к жизни «бригадира» Сашу
ИЦ ""Международная экономика": Масштаб ошибок в
Литва полностью перейдет на СПГ из США
Алена Водонаева приехала с сыном в горы Сочи
Эксперты опасаются за последствия для
Александр Ревва считает супругу и дочерей своими
Фотография 14-летней Пэрис Хилтон с хорьком
Болезненный вид Татьяны Васильевой взволновал ее
Младшая дочь Ксении Бородиной теперь «в танцах»
Бывший телеведущий «Суд идет» сам попал под суд
Бывшая участница «Серебро» Фаворская шокировала
Просмотреть все новости