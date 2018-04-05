Алена Водонаева приехала с сыном в горы Сочи
Экс-участница «Дома-2» и телеведущая Алена Водонаева отправилась вместе с сыном Богданом в горы Сочи на каникулы.
В Instagram звезды телестройки появилось фото, где Алена запечатлена вместе с сыном в Красной Поляне, правда, снимок был сделан другом Водонаевой Аркадием в прошлом году.
В Красной Поляне, по словам ведущей, расположены любимый отель и баня знаменитости, а также маму с сыном ожидают свежий воздух и прогулки. Помимо этого Водонаева намерена побывать в Абхазии.
«Много вопросов, почему Богдан не на каникулах. Котики, у наших первоклассников каникулы с 8 апреля. Эту неделю еще учимся. А на следующей начинаем отдыхать по взрослому», - написала в комментарии к фото Алена, предвосхищая вопросы поклонников.
Фолловеры тут же стали делиться своими впечатлениями от отдыха в Красной Поляне и в Абхазии и давали советы Алене, где стоит побывать, но мнение подписчиков оказалось слишком полярным.
«В Абхазии круто!», «О, в Абхазию обязательно надо!!!», «Ален не стоит ехать в Абхазия, т.к оттуда выезжаешь больным и больше потом ни когда не захочется туда ехать», написали подписчики Алены.
В Instagram звезды телестройки появилось фото, где Алена запечатлена вместе с сыном в Красной Поляне, правда, снимок был сделан другом Водонаевой Аркадием в прошлом году.
В Красной Поляне, по словам ведущей, расположены любимый отель и баня знаменитости, а также маму с сыном ожидают свежий воздух и прогулки. Помимо этого Водонаева намерена побывать в Абхазии.
«Много вопросов, почему Богдан не на каникулах. Котики, у наших первоклассников каникулы с 8 апреля. Эту неделю еще учимся. А на следующей начинаем отдыхать по взрослому», - написала в комментарии к фото Алена, предвосхищая вопросы поклонников.
Фолловеры тут же стали делиться своими впечатлениями от отдыха в Красной Поляне и в Абхазии и давали советы Алене, где стоит побывать, но мнение подписчиков оказалось слишком полярным.
«В Абхазии круто!», «О, в Абхазию обязательно надо!!!», «Ален не стоит ехать в Абхазия, т.к оттуда выезжаешь больным и больше потом ни когда не захочется туда ехать», написали подписчики Алены.