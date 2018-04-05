Компания Jaguar добавит в названия спорткаров F-Type мощность моторов

Теперь базовая модификация будет называться Jaguar F-Type Р300. В подкапотном пространстве спорткара установлен турбированный двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 300 лошадиных сил. Модификации P340 и P380 комплектуются силовыми агрегатами V6 с механическим нагнетателем производительностью 340 и 380 лошадиных сил.«Топовые» версии спорткаров F-Type R и SVR сохранили прежние названия. В качестве силовых агрегатов у них установлены двигатели V8 с наддувом, они генерируют 550 и 575 «лошадей». Все модификации после обновления получили систему распределения крутящего момента.Обновлённые спорткары линейки F-Type до европейских дилеров доберутся в мае этого года.