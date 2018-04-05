Александр Ревва считает супругу и дочерей своими «энергией» и «хвостиками»

Александр Ревва не так давно дал интервью изданию «Teleprogramma.pro» вместе со своей женой. Супруги признались, что им хотелось бы проводить вместе больше времени, но из-за особенностей работы артиста, такое удаётся не часто. Пародист с теплотой рассказывает о своих дочерях, который ласково называет «хвостиками», а также признаётся, что чаще всего в семье именно он проявляет большую снисходительность по поводу их успеваемости в школе.Супруга Александра Реввы Анжелика, которую он называет своей «энергией», в таких вопросах более строга, настаивая на том, что успеваемость обоих девочек нужно постоянно контролировать, дабы ничего не упустить.