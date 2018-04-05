Александр Ревва считает супругу и дочерей своими «энергией» и «хвостиками»
Популярный комик и участник «Comedy Club» Александр Ревва признался, что считает свою супругу и дочерей «энергией» и «хвостиками». Артист всегда старается уделять больше времени семье, а также не ругает детей из-за учёбы.
Александр Ревва не так давно дал интервью изданию «Teleprogramma.pro» вместе со своей женой. Супруги признались, что им хотелось бы проводить вместе больше времени, но из-за особенностей работы артиста, такое удаётся не часто. Пародист с теплотой рассказывает о своих дочерях, который ласково называет «хвостиками», а также признаётся, что чаще всего в семье именно он проявляет большую снисходительность по поводу их успеваемости в школе.
Супруга Александра Реввы Анжелика, которую он называет своей «энергией», в таких вопросах более строга, настаивая на том, что успеваемость обоих девочек нужно постоянно контролировать, дабы ничего не упустить.
Александр Ревва не так давно дал интервью изданию «Teleprogramma.pro» вместе со своей женой. Супруги признались, что им хотелось бы проводить вместе больше времени, но из-за особенностей работы артиста, такое удаётся не часто. Пародист с теплотой рассказывает о своих дочерях, который ласково называет «хвостиками», а также признаётся, что чаще всего в семье именно он проявляет большую снисходительность по поводу их успеваемости в школе.
Супруга Александра Реввы Анжелика, которую он называет своей «энергией», в таких вопросах более строга, настаивая на том, что успеваемость обоих девочек нужно постоянно контролировать, дабы ничего не упустить.