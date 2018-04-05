Российские учёные разрабатывают "правила космического движения"

Впервые об опасности космического мусора для действующих орбитальных аппаратов сообщила NASA в 2016 году. Ряд стран сразу же стали работать над регулированием движения в космосе. Совет РАН также сообщил о необходимости установления единых "правил космического движения". Введения новых правил требует пересмотра и доработки технических и нормативно-правовых актов.На данный момент Центр управления полётами использует элементы, которые в будущем можно объединить для управления движения в космосе. В будущем не только государства, но и частные лица смогут пользоваться системами из сотни спутников, что может привести к увеличению количества космического мусора.