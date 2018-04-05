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Российские учёные разрабатывают "правила космического движения"

Российские учёные получили задание разработать технологию управления космическими аппаратами с учётом наличия на орбите планеты космического мусора. Комиссия совета РАН обратила внимание на необходимость регулирования воздушного транспорта и создания "правил космического движения".

Российские учёные разрабатывают "правила космического движения"


Впервые об опасности космического мусора для действующих орбитальных аппаратов сообщила NASA в 2016 году. Ряд стран сразу же стали работать над регулированием движения в космосе. Совет РАН также сообщил о необходимости установления единых "правил космического движения". Введения новых правил требует пересмотра и доработки технических и нормативно-правовых актов.

На данный момент Центр управления полётами использует элементы, которые в будущем можно объединить для управления движения в космосе. В будущем не только государства, но и частные лица смогут пользоваться системами из сотни спутников, что может привести к увеличению количества космического мусора.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:50
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