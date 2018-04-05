Растет сотрудничество с китайскими предпринимателями на Байкале

В конце 2017 года представители бизнеса Китая получили в аренду на 49 лет до 2-х миллионов гектаров тайги в Омской области. Учитывая, что этот регион показал в прошедшем году наибольшее в регионе снижение экономических показателей, например спад строительства достиг 41%. встала необходимость срочного поиска инвесторов - и их нашли в КНР.В настоящее время это сотрудничество продолжилось; началось обсуждение проекта переброски пресной воды Байкала на Север Китая. Экологи считают, что ранее уже было принято решение о строительстве завода по бутилированию 60 млн литров пресной воды из озера для этой страны, потому дополнительное использование ресурсов может привести к непоправимым последствиям.