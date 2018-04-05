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Растет сотрудничество с китайскими предпринимателями на Байкале

В районе Байкала китайские предприниматели получили в долгосрочную аренду миллион гектаров тайги. Теперь в Омской области они взяли еще 2 млн гектаров. Кроме того, планируется использовать ресурсы озера для решения проблем водоснабжения северных провинций Китая.

В конце 2017 года представители бизнеса Китая получили в аренду на 49 лет до 2-х миллионов гектаров тайги в Омской области. Учитывая, что этот регион показал в прошедшем году наибольшее в регионе снижение экономических показателей, например спад строительства достиг 41%. встала необходимость срочного поиска инвесторов - и их нашли в КНР.

Растет сотрудничество с китайскими предпринимателями на Байкале


В настоящее время это сотрудничество продолжилось; началось обсуждение проекта переброски пресной воды Байкала на Север Китая. Экологи считают, что ранее уже было принято решение о строительстве завода по бутилированию 60 млн литров пресной воды из озера для этой страны, потому дополнительное использование ресурсов может привести к непоправимым последствиям.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:25
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