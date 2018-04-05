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Лариса Гузеева ужаснула снимком из больницы

Фанаты известной отечественной телеведущей Ларисы Гузеевой просто шокированы от фото из больницы, которое знаменитость обнародовала в своём микроблоге Instagram.

Лариса Гузеева ужаснула снимком из больницы


Лариса Гузеева и врач, на снимке запечатлены на фоне некой медтехники, а кисть знаменитой ведущей сильно перебинтована. Многие фанаты выразили испуг касательно состояния здоровья теледивы. После этого стали появляться комментарии, в которых поклонники задали вопросы о причинах случившегося.

В ответ Гузеева сообщила, что во время подготовки ко Дню Рождения дочери, с полки упал на её руку большой нож. В лечебное заведение знаменитость отправилась не из-за возникшего пореза, а чтобы поздравить с юбилеем пластического хирурга. Теледива посвятила доктору много тёплых слов. Также звезда телеэкрана отметила, что врач подарил многим людям вторую жизнь. Пост в течение двадцати одного часа сумел собрать около 13 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 110 комментариев.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:45
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