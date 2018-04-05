Младшая дочь Ксении Бородиной теперь «в танцах»

В очередной видеопубликации Бородиной, 2-летняя Тея выполняет упражнения в танцзале, а гордая Ксения сообщает, что они теперь танцуют., - подписала ролик Бородина.Фанаты Ксении Бородиной в комментариях засыпали малышку комплиментами и поддержали ведущую телестройки в ее стремлении всячески развить ребенка.Фолловеры в один голос твердят, что Теона «такая сладкая», «умничка» и «сладкая булочка в пачке».Напомним, что Теона стала общим ребенком в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова, которые воспитывают также дочь Ксении от первого брака Марусю и сына Курбана – Омара, рожденного первой женой мужчины.