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Младшая дочь Ксении Бородиной теперь «в танцах»

Популярная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина старается всячески развивать своих дочек - Марусю и Теону, но особое внимание родителей и поклонников этой семьи сосредоточено сейчас на младшей девочке.

В очередной видеопубликации Бородиной, 2-летняя Тея выполняет упражнения в танцзале, а гордая Ксения сообщает, что они теперь танцуют.

Младшая дочь Ксении Бородиной теперь «в танцах»

«Ну все. Мы в Танцах», - подписала ролик Бородина.

Фанаты Ксении Бородиной в комментариях засыпали малышку комплиментами и поддержали ведущую телестройки в ее стремлении всячески развить ребенка.

Фолловеры в один голос твердят, что Теона «такая сладкая», «умничка» и «сладкая булочка в пачке».

Младшая дочь Ксении Бородиной теперь «в танцах»

Напомним, что Теона стала общим ребенком в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова, которые воспитывают также дочь Ксении от первого брака Марусю и сына Курбана – Омара, рожденного первой женой мужчины.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:30
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