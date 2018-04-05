Младшая дочь Ксении Бородиной теперь «в танцах»
Популярная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина старается всячески развивать своих дочек - Марусю и Теону, но особое внимание родителей и поклонников этой семьи сосредоточено сейчас на младшей девочке.
В очередной видеопубликации Бородиной, 2-летняя Тея выполняет упражнения в танцзале, а гордая Ксения сообщает, что они теперь танцуют.
«Ну все. Мы в Танцах», - подписала ролик Бородина.
Фанаты Ксении Бородиной в комментариях засыпали малышку комплиментами и поддержали ведущую телестройки в ее стремлении всячески развить ребенка.
Фолловеры в один голос твердят, что Теона «такая сладкая», «умничка» и «сладкая булочка в пачке».
Напомним, что Теона стала общим ребенком в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова, которые воспитывают также дочь Ксении от первого брака Марусю и сына Курбана – Омара, рожденного первой женой мужчины.
В очередной видеопубликации Бородиной, 2-летняя Тея выполняет упражнения в танцзале, а гордая Ксения сообщает, что они теперь танцуют.
«Ну все. Мы в Танцах», - подписала ролик Бородина.
Фанаты Ксении Бородиной в комментариях засыпали малышку комплиментами и поддержали ведущую телестройки в ее стремлении всячески развить ребенка.
Фолловеры в один голос твердят, что Теона «такая сладкая», «умничка» и «сладкая булочка в пачке».
Напомним, что Теона стала общим ребенком в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова, которые воспитывают также дочь Ксении от первого брака Марусю и сына Курбана – Омара, рожденного первой женой мужчины.