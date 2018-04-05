Бывшая участница «Серебро» Фаворская шокировала фанатов очередной фотографией в трусах

Полина Фаворская и ранее могла продемонстрировать подписчиком откровенное фото в нижнем белье, но тот кадр, который фанаты звезды увидели на этот раз, заставил их забеспокоиться о состоянии певицы. Экс-участница коллектива «Серебро» выложила в свой микроблог снимок, на котором она позирует в чёрных трусах и топе с закинутыми за голову руками.Благодаря своеобразной позе подписчикам удалось рассмотреть на руке Фаворской в области подмышки татуировку в форме очертаний небольшого треугольника. Фолловеры так и не смогли понять, то именно таким кадром хотела сказать певица, по уже задумались о возможной депрессии, что и объясняет её довольно странные публикации.